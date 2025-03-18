The Athletic: «Пол Джордж был тенью самого себя»

Издание рассказало о перспективах «Филадельфии».

Сегодня было объявлено, что форвард Пол Джордж больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы. В ближайшие три года защитник «76-х» должен получить 162,3 млн долларов.

«Пол Джордж в этом сезоне выходил на площадку, несмотря на несколько травм: у него были проблемы с пахом, с пальцем и коленом. Он не играл после матча 4 марта в Миннесоте, но до этого ни разу не пропускал более пяти встреч подряд с момента своего дебюта за «Сиксерс». 26 февраля он объявил на своем шоу, что временно уходит из подкаста «Podcast P with Paul George», чтобы сосредоточиться на борьбе за плей-офф, но травма паха не позволила ему воплотить в жизнь эти планы.

Главной проблемой Джорджа было то, что большую часть сезона он был лишь тенью себя прежнего. Он набирал 20 и более очков всего 10 раз за сезон, что составляет менее 25% от его 41 матча. В прошлом сезоне за «Клипперс» он преодолевал порог в 20 очков в 49 из 74 игр (это 66,2%). В этом сезоне он реализовывал только 35,8% трехочковых бросков за «Сиксерс», что стало для него вторым худшим показателем с момента дебютного сезона.

Он так и не смог вписаться в атакующую схему «Сиксерс», которая строилась вокруг Макси и выглядела перспективно, когда команда играла в быстром темпе. Хотя от него ожидали помощи в защите, именно игра на своей половине стала его главной слабостью. Джордж больше не был тем активным защитником, каким его знали в прошлом, и не мог так же эффективно опекать игроков с первого по четвертый номер.

У команды остался месяц до конца сезона, чтобы развивать молодых игроков, одновременно сливая сезон, чтобы сохранить свой выбор на драфте. В отсутствие бывшего участника Матча всех звезд, новичок Квентин Граймс, приобретенный перед дедлайном, с начала марта в среднем набирает 26,4 очка за игру и показывает свои лучшие качества, как раз перед тем, как стать ограниченно свободным агентом.

Команда сейчас занимает шестое место в лотерее. Это означает, что «Сиксерс» сохранят свой выбор в первом раунде, если не опустятся ниже. Первые четыре выбора на драфте определяются исходя из результата лотереи, так что у «Филадельфии» есть шанс выиграть один из этих слотов в мае, чтобы усилить команду на перспективу. Сохранение своего пика даст им возможность собрать молодое ядро из 24-летнего Макси, травмированного новичка Джареда Маккэйна и их выбора на драфте-2025. Маккэйн был фаворитом в борьбе за приз «Новичок года» до того, как порвал мениск в декабре. Это даст команде шанс претендовать на титул, если Эмбиид и Джордж все же восстановятся, и одновременно у них будет потенциальное звездное трио на будущее», – говорится в редакционном материале.