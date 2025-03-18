Антуан Уокер: «Как-то мы дулись с Джорданом в пики 36 часов подряд»

Бывший игрок НБА рассказал об азартности величайшего баскетболиста в истории.

Антуан Уокер вспомнил, что за день до того, как Майкл Джордан должен был объявить о своем втором возвращении в лигу в 2001 году, они в течение полутора дней подряд играли в карточную игру пики.

«Короче, Эм Джей сказал: «Давайте все соберемся вместе. Это последний день, проведем время вместе, прежде чем все разъедутся по тренировочным лагерям. На следующий день он собирался сделать большое объявление о своем возвращении. Мы пошли в ресторан друга, который находился прямо рядом с залом».

В какой-то момент мы ввязались в игру в пики против двух чуваков и быстро оказались в проигрыше.

Они загнали меня и Майкла в долг на 100 тысяч, потом на 200 тысяч. Потом Эй Джей позвонил домой и взял полмиллиона. И это все наличными, это правдивая история. Все наличными, и вот уже у нас миллион долларов наличными, и мы играем в пики. Не знаю, знаете ли вы, как играть в пики, но это не та игра, в которую играют на такие деньги.

Они загнали нас в минус на 900 тысяч. Думаю, они были профессионалами по карточным играм. Они нас обчистили.

Но вот самая забавная часть всей истории. Мы отыграли почти все деньги, кроме примерно 30 тысяч. Майкл Джордан не умеет проигрывать, он сказал: «Я не могу позволить, чтобы они ушли с нашими деньгами».

А потом Майк выдохся. И, насколько я помню, они в итоге выиграли около 180 тысяч. Что-то вроде того, 160 или 180 тысяч... Но мы были ужасно довольны собой. Мы отыгрались с 900 тысяч.

Майк очень устал, он был еще женат в то время. Он собирался сделать большое объявление о своем возвращении. Вся медиатусовка приехала в зале и находилась в ожидании», – рассказал Уокер.

Из-за этой карточной игры «Вашингтон» отложили объявление о возвращении Джордана на один день.