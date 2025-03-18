46 очков Квентина Граймса не хватило для победы «Филадельфии» над «Хьюстоном» в овертайме

Защитник «Сиксерс» обновил рекорд карьеры по набранным очкам.

Граймс набрал 46 очков (15 из 27 с игры, 8 из 14 из-за дуги, 8 из 13 с линии), 13 подборов и 4 передачи при 6 потерях за 44 минуты на площадке.

Защитник «Хьюстона » Джейлен Грин отыграл 45 минут и набрал 30 очков (10 из 26 с игры, 5 из 17 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 7 подборов и 13 передач при 4 потерях.

Форвард «Рокетс» Джабари Смит добавил 30 очков (11 из 17 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 8 подборов и 3 передачи при 4 потерях за 40 минут на паркете.

Встреча закончилась поражением «Филадельфии» в овертайме – 137:144.