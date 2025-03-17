Джейлен Худ-Шифино о «Сиксерс»: «Это подарок судьбы. Шанс играть и становиться лучше»
Джейлен Худ-Шифино получил игровое время в «Филадельфии».
21-летний защитник перешел из «Лейкерс» в «Юту» в рамках сделки по Луке Дончичу и был отчислен. Игрок подписал двусторонний контракт с «Сиксерс» в марте и отыграл 2 матча за новую команду.
В игре с «Далласом» Худ-Шифино обновил личные рекорды в НБА по результативности (19 очков) и трехочковым (5).
«Это подарок судьбы. Я не выходил на паркет в НБА весь год. Это настоящее счастье.
На второй год в лиге, с учетом пережитого мною, отсутствия места в ротации, травм, мне повезло получить шанс играть и становиться лучше. Жду каждого выхода на паркет», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Philly Voice
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