Джейлен Худ-Шифино о «Сиксерс»: «Это подарок судьбы. Шанс играть и становиться лучше»

Джейлен Худ-Шифино получил игровое время в «Филадельфии».

21-летний защитник перешел из «Лейкерс» в «Юту» в рамках сделки по Луке Дончичу и был отчислен. Игрок подписал двусторонний контракт с «Сиксерс» в марте и отыграл 2 матча за новую команду.

В игре с «Далласом» Худ-Шифино обновил личные рекорды в НБА по результативности (19 очков) и трехочковым (5).

«Это подарок судьбы. Я не выходил на паркет в НБА весь год. Это настоящее счастье.

На второй год в лиге, с учетом пережитого мною, отсутствия места в ротации, травм, мне повезло получить шанс играть и становиться лучше. Жду каждого выхода на паркет», – заключил защитник.