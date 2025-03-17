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Джей Джей Редик о встрече с «Финиксом»: «Мы играли жестче и усерднее с самого начала»

Главный тренер «Лейкерс» похвалил свою команду за правильный настрой.

«Я думаю, что это не очень нормально, когда команда возвращается с серии игр на Восточном побережье и в следующей же встрече выходит на площадку с большей энергией и усердием, чем соперник.

Кроме того, у нас было две игры за два дня, мы проиграли тяжелейший матч в пятницу вечером. В нашей раздевалке... Проиграть ту встречу было удручающе и обескураживающе для нас.

Для меня то, что наша команда сегодня начала без раскачки, играла жестко с самого начала, говорит многое», – заключил Редик.

«Лейкерс» оказались сильнее «Финикса» – 107:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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