Джей Джей Редик о концовке матча с «Денвером»: «За 2+1 от Йокича беру ответственность на себя»

Главный тренер «Лейкерс» рассказал, что пошло не так на последней минуте встречи.

«Момент, когда Йокич сделал 2+1, я беру на себя. Пауза была короткой, я только смог спросить у ДиКея (Далтона Кнехта) его самочувствие и не успел сделать нужные замены, чтобы получить желаемые сочетания в защите. И это не камень в огород СиКея (Кристиана Колоко), я поставил его в трудное положение, зная, что Йокич будет разыгрывать быстро. Ну и последний момент игры... я просто... без комментариев», – заключил Редик.

В сегодняшнем матче против «Денвера» «Лейкерс» позволили «Наггетс» сделать рывок 8-0 за последние 52 секунды игры и упустили победу – 126:131.

Трехочковый Джамала Мюррэя и перехват Рассела Уэстбрука обеспечили «Денверу» победу во встрече с «Лейкерс»