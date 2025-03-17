Квентин Граймс помог «Филадельфии» вырвать победу у «Далласа»
«76-е» обыграли «Мэвс» – 130:125.
В обеих командах суммарно отсутствовало 19 баскетболистов, в том числе Кайри Ирвинг и Энтони Дэвис у «Далласа», Джоэл Эмбиид, Пол Джордж и Тайриз Макси – у «Филадельфии».
Команды боролись до финальной сирены. За 25 секунд до конца Граймс встал на линию и увеличил разницу до трех очков – 126:125.
Граймс стал самым результативным игроком в составе победителей. На его счету – 28 очков, 10 из 19 с игры, 6 передач, 2 подбора.
Граймс начинал сезон в «Далласе», но перед дедлайном был обменян в «Филадельфию» на Калеба Мартина.
Самым результативным в составе «Мэвс» стал Пи Джей Вашингтон. Он набрал 29 очков, 11 из 17, 12 подборов, 2 передачи.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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