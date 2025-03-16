«Торонто» подпишет Колина Каслтона еще на 10 дней
Колин Каслтон останется в «Торонто» еще на 10 дней.
Канадский клуб договорился с центровым о втором 10-дневном контракте.
24-летний бигмен провел «Рэпторс» 5 матчей, набирая в среднем 7,0 очка при 55,6% с игры, делая 8,6 подбора, 2,4 передачи и 1,2 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости