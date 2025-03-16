«Торонто» подпишет Колина Каслтона еще на 10 дней

Колин Каслтон останется в «Торонто» еще на 10 дней.

Канадский клуб договорился с центровым о втором 10-дневном контракте. 24-летний бигмен провел «Рэпторс» 5 матчей, набирая в среднем 7,0 очка при 55,6% с игры, делая 8,6 подбора, 2,4 передачи и 1,2 блок-шота.