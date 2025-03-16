«У Брэндона Ингрэма самое сильное растяжение голеностопа в истории растяжений голеностопа». Брайан Уиндхорст обвинил «Торонто» в танкинге

Брайан Уиндхорст раскритиковал «Рэпторс» за танкинг.

«У Брэндона Ингрэма самое сильное растяжение голеностопа в истории растяжений голеностопа. Он не играет уже несколько месяцев», – посмеялся инсайдер ESPN.

Ингрэм еще не дебютировал в составе «Рэпторс» с тех пор, как его обменяли перед дедлайном. В последний раз форвард выходил на площадку 7 декабря за «Пеликанс» более трех месяцев назад.