Адриатическая лига. «Цедевита» примет «Задар», «Будучность сыграет с «Борац Чачак»

Сегодня, 16 марта, в Адриатической лиге состоятся три матча.

Словенская «Цедевита» сыграет с хорватским «Задаром», черногорская «Будучность примет «Борац Чачак» . Адриатическая лига Регулярный чемпионат Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Будучность Черногория – 19-3, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Дубай ОАЭ – 17-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 15-8, Цедевита-Олимпия Словения – 13-9, Спартак Суботица Сербия – 12-11, ФМП Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 11-11, Мега Сербия – 11-11, Борац Чачак Сербия – 8-14, Студентски центар Черногория – 8-15, Сплит Хорватия – 7-15, КРКА Словения – 4-18, Цибона Хорватия – 4-18, Морнар Бар Черногория – 1-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.