Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» – «Петким Спор» и другие матчи
Сегодня, 16 марта, в чемпионате Турции состоятся четыре матча.
«Тофаш» сыграет с «Дарушафакой», «Тюрк Телеком» встретится с «Петким Спор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 20-1, Бешикташ – 16-5, Анадолу Эфес – 15-5, Тофаш – 14-6, Галатасарай – 12-9, Мерсин – 11-9, Бахчешехир – 11-9, Бурсаспор – 9-11, Бююкчекмедже – 9-12, Петким Спор – 8-12, Тюрк Телеком – 8-12, Каршияка – 8-13, Дарушафака – 7-13, Маниса – 6-15, Меркезефенди – 5-15, Яловаспор – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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