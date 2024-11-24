Тони Аллен: «Нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса»

Тони Аллен рассказал, почему Док Риверс стал для него принципиальным соперником.

«Не буду врать, нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса .

Как вы знаете, я был в «Бостоне » до того, как оказался в «Мемфисе ». Я просил Дока и Дэнни Эйнджа дать мне третий год. Они хотели переподписать со мной контракт, но очень поверили в Нэйта Робинсона. Привет Нэйту Робинсону. После победы в чемпионате и выхода в финал, мне показалось, что я влился в команду. Я думал, что я стал членом семьи для «Селтикс».

Так что, оказавшись в «Мемфисе», я чувствовал своим долгом приложить все усилия, чтобы обыграть команду Дока. Мало того, мне казалось, что Док должен был постоять за меня. Я был одним из его солдат. По сей день, когда я вижу его по другую сторону, я все еще чувствую, что хочу обыграть Дока», – признался бывший игрок НБА .