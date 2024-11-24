Тони Аллен: «Нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса»
Тони Аллен рассказал, почему Док Риверс стал для него принципиальным соперником.
«Не буду врать, нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса.
Как вы знаете, я был в «Бостоне» до того, как оказался в «Мемфисе». Я просил Дока и Дэнни Эйнджа дать мне третий год. Они хотели переподписать со мной контракт, но очень поверили в Нэйта Робинсона. Привет Нэйту Робинсону. После победы в чемпионате и выхода в финал, мне показалось, что я влился в команду. Я думал, что я стал членом семьи для «Селтикс».
Так что, оказавшись в «Мемфисе», я чувствовал своим долгом приложить все усилия, чтобы обыграть команду Дока. Мало того, мне казалось, что Док должен был постоять за меня. Я был одним из его солдат. По сей день, когда я вижу его по другую сторону, я все еще чувствую, что хочу обыграть Дока», – признался бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
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