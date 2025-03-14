Брэдли Бил: «У меня лучшая работа в мире и право вето. Провожу каждый день с улыбкой»

Брэдли Бил рассказал о своем настроении в неудачном сезоне «Санз».

Команда пока не может пробиться в зону плей-ин.

«Наслаждаюсь игрой. Это весело. Стараюсь не позволять никому лишить меня этого удовольствия.

Все сложно. Мы всего лишь люди. Все имеют право замкнуться в себе. Сомневаться в том, что происходит. Обижаться на мир. Но мне кажется, что это только тянет тебя вниз. Я все еще играю в НБА, у меня лучшая работа в мире и право вето. Провожу каждый день с улыбкой.

Летом все может измениться для меня, летом ситуация выглядит по-другому. Все опции можно рассмотреть. У тебя больше вариантов для дальнейших действий», – заключил защитник «Финикса».

Агент баскетболиста Марк Бартельстейн не исключает переговоров по трансферу игрока в спокойной обстановке не в середине сезона.