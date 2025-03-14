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Джейден Айви надеется вернуться в текущем сезоне

Айви продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Защитнику уже разрешили снять ортопедический ботинок и начать выполнять упражнения для укрепления ноги, постепенно увеличивая активность, включая бег и броски из статичного положения.

«Детройт» сообщает, что информация по состоянию Айви будет обновлена через четыре недели по мере продолжения реабилитации.

«Я просто сосредоточен на восстановлении, день за днем. Придет время, когда мое тело скажет: «Будь готов». Я не загадываю, когда это может произойти, но, надеюсь, в этом сезоне», – сказал Айви.

До травмы Джейден Айви проводил свой лучший сезон за три года карьеры, в среднем набирая 17,6 очка, 4,1 подбора и 4 передачи в 30 играх.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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