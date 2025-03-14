Джейден Айви надеется вернуться в текущем сезоне
Айви продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги.
Защитнику уже разрешили снять ортопедический ботинок и начать выполнять упражнения для укрепления ноги, постепенно увеличивая активность, включая бег и броски из статичного положения.
«Детройт» сообщает, что информация по состоянию Айви будет обновлена через четыре недели по мере продолжения реабилитации.
«Я просто сосредоточен на восстановлении, день за днем. Придет время, когда мое тело скажет: «Будь готов». Я не загадываю, когда это может произойти, но, надеюсь, в этом сезоне», – сказал Айви.
До травмы Джейден Айви проводил свой лучший сезон за три года карьеры, в среднем набирая 17,6 очка, 4,1 подбора и 4 передачи в 30 играх.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости