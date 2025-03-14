Джейден Айви надеется вернуться в текущем сезоне

Айви продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Защитнику уже разрешили снять ортопедический ботинок и начать выполнять упражнения для укрепления ноги, постепенно увеличивая активность, включая бег и броски из статичного положения.

«Детройт » сообщает, что информация по состоянию Айви будет обновлена через четыре недели по мере продолжения реабилитации.

«Я просто сосредоточен на восстановлении, день за днем. Придет время, когда мое тело скажет: «Будь готов». Я не загадываю, когда это может произойти, но, надеюсь, в этом сезоне», – сказал Айви.

До травмы Джейден Айви проводил свой лучший сезон за три года карьеры, в среднем набирая 17,6 очка, 4,1 подбора и 4 передачи в 30 играх.