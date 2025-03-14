Сэм Куинн: «У «Кливленда» хорошие шансы добраться до 70 побед»

Журналист CBS Sports считает, что «Кэвз» могут войти в историю.

До этого года лишь двум командам удавалось превзойти планку в 70 побед за сезон. Это были «Чикаго» в сезоне-1995/96 и «Голден Стэйт» в сезоне-2015/16.

«У «Кэвальерс» 55-10. Они выиграли 15 матчей подряд и должны выиграть 15 из оставшихся 17 матчей, чтобы достичь 70 побед в сезоне. Звезды, возможно, и не сошлись для «Кливленда» так удачно, как для «Чикаго» или «Голден Стэйт», но они вполне могут добраться до 70 победам, если захотят.

Этот выбор здесь актуален, и, к счастью для тех, кто хочет увидеть нечто историческое, у «Кэвальерс», как и у «Уорриорз» до них, есть причина продолжать побеждать. Хотя они практически обеспечили себе первое место в Восточной конференции, они опережают «Оклахому» всего на два матча. Они разделили победы в личных встречах, и «Кливленд» будет иметь преимущество в своей конференции, но это все еще довольно скромное преимущество. Пока «Кливленд» хочет сохранить преимущество домашней площадки в возможном финале против «Тандер», победы остаются приоритетом.

Расписание также достаточно благоприятно для «Кэвальерс» в оставшейся части сезона. У них будет шанс продлить свою победную серию до 16 матчей против «Гризлис» в пятницу, так как Джарен Джексон-младший все еще не играет из-за травмы лодыжки. После этого они не сыграют ни с одной командой, которая в настоящее время входит в пятерку лучших в любой конференции, до конца месяца. У них осталось несколько игр против сильных команд, таких как «Никс», «Пэйсерс» и «Клипперс», но ни одной против настоящих тяжеловесов, таких как «Тандер», «Селтикс» или «Наггетс». При отсутствии травм, они, скорее всего, будут фаворитами в каждой игре до конца сезона.

Отсутствие травм не гарантировано. «Кливленд» явно остался без трех ключевых игроков во вторник. В частности, Джером был исключен из игры с пометкой «отдых», что говорит о том, что «Кэвальерс» планируют быть осторожными в оставшейся части сезона. Но ни у одного из ключевых игроков ротации нет повреждения, которое могло бы вывести его из строя на длительный срок. У Митчелла проблемы с пахом, Хантер приболел. Все, скорее всего, будут в строю, даже если иногда будут пропускать игры.

С Леброном Джеймсом во главе «Кливленд» одолел последнюю команду, которая выиграла 70 матчей в регулярном сезоне, в финале 2016 года. Поэтому организация, вероятно, осознает, как эта нагрузка сказалась на «Уорриорз», и может предпочесть избежать подобного.

Если «Кливленд» подойдет к последней неделе сезона с 12 или менее поражениями, все может свестись к тому, насколько сильно их соперникам нужны победы. Две из их последних трех игр пройдут против «Пэйсерс», которые в настоящее время делят четвертое место в Восточной конференции. Если это останется так, «Пэйсерс», очевидно, планируют выложиться по полной в этих матчах. Другая игра на этом отрезке будет против «Никс», которые наверняка займут третье место. Если тренер «Никс» Том Тибодо собирается когда-нибудь дать отдых своим лучшим игрокам, это было бы самое время.

Шансы на результат 15-2 на любом отрезке расписания НБА малы, но шансы на то, что команда пройдет сезон с показателями 55-10, еще меньше. Самая сложная часть уже позади. «Кливленд» дважды выигрывал 15 встреч подряд. Это маловероятно, но завершить сезон с результатом 15-2 достижимо, и это дает возможность войти в один из самых эксклюзивных клубов в истории НБА», – написал Куинн.