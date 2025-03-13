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Американский центровой Селом Мавугбе продлил контракт с «Тренто» до 2026 года

«Тренто» продлил сотрудничество с Селомом Мавугбе.

Американский центровой (26 лет, 208 см) проводит первый сезон в итальянском клубе. До этого Мавугбе играл во Франции («Ле-Ман») и в Испании («Манреса»).

На счету баскетболиста в этом сезоне 6,3 очка, 6,7 подбора и 1,8 блок-шота за 22,5 минуты в среднем в национальном чемпионате. Игрок останется в клубе до 2026 года.

«Тренто» проводит успешный сезон, занимая 4-е место в итальянской лиге с результатом 15-6.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тренто»
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