Маттиа Удом перешел в «Динамо Сассари»

Теги переходы чемпионат Италии Динамо Сассари Маттиа Удом Тренто Баскетбол

«Динамо Сассари» сообщил о подписании Маттиа Удома.

30-летний итальянский легкий форвард провел последние два сезона в «Тренто». На его счету 5,4 очка и 3,1 подбора при 56,4% реализации двухочковых бросков и 32,1% трехочковых в среднем в этом чемпионате Италии.

«Мы хотим создать итальянскую базу состава команды. Удом нравился нам всегда, у него есть опыт, физическая сила и интенсивность. Думаем, что он может стать ценной частью состава», – заявил генеральный менеджер клуба Федерико Паскини.

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