Дайсон Дэниэлс о Кайри Ирвинге в сборной Австралии: «Было бы здорово. Он брат»

Дайсон Дэниэлс был бы рад видеть Кайри Ирвинга в сборной Австралии.

«О да, это было бы здорово.

Я знаю, что он хочет это сделать. Мы хотим, чтобы он сыграл за нас. Есть много вопросов, которые нужно разрешить, чтобы он пришел играть, но мы приветствуем его с распростертыми объятиями. Он брат. Он австралиец.

У нас много молодых ребят, большой потенциал. На мировой арене сейчас очень сложно победить. Будет тяжело в каждом матче, но я думаю, что у нас хороший основной состав», – сказал защитник «Атланты».