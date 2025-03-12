Дайсон Дэниэлс о Кайри Ирвинге в сборной Австралии: «Было бы здорово. Он брат»
Дайсон Дэниэлс был бы рад видеть Кайри Ирвинга в сборной Австралии.
«О да, это было бы здорово.
Я знаю, что он хочет это сделать. Мы хотим, чтобы он сыграл за нас. Есть много вопросов, которые нужно разрешить, чтобы он пришел играть, но мы приветствуем его с распростертыми объятиями. Он брат. Он австралиец.
У нас много молодых ребят, большой потенциал. На мировой арене сейчас очень сложно победить. Будет тяжело в каждом матче, но я думаю, что у нас хороший основной состав», – сказал защитник «Атланты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG
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