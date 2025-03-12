0

Карл-Энтони Таунс: «О Джи Ануноби – один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА»

О Джи Ануноби проводит успешный отрезок сезона.

В последних 5 матчах форвард «Никс» набирает 21,4 очка, 6,2 подбора, 3,6 передачи, 1,8 перехвата и 1 блок-шот в среднем, реализуя 38,6% трехочковых бросков.

«Думаю, что он сейчас играет очень хорошо. Очень рад видеть, что его работа за пределами площадки переходит в успех на ней. Он уникальный баскетболист. Все время говорю о нем. Один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА. Очень рад, что он получает признание и приносит успех себе и команде», – поделился центровой Карл-Энтони Таунс.

«Он был очень энергичен. Играл вдохновленно. Был повсюду», – прокомментировал Том Тибодо выступление форварда в последнем матче с «Сакраменто» (133:104).

«Я пытаюсь быть более агрессивным пока нет Брансона. И буду продолжать, когда он вернется. Делать все, что смогу.

Мне только надо поработать над празднованием. В последний раз пытался что-то изобразить, но получилось что-то отстойное, хоть Кэм Пэйн и успокаивал меня», – рассказал Ануноби.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
logoНБА
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoКарл-Энтони Таунс
logoО Джи Ануноби
logoКэмерон Пэйн
logoТом Тибодо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Стефен Карри стал инвестором женской лиги 3х3 Unrivaled
5 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
119 минут назад
Кенни Эткинсон: «В этом сезоне у нас не было ничего похожего на кризис»
4сегодня, 11:44
Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов
11сегодня, 11:15
Эван Фурнье: «Тяжело было даже представить, насколько встречи с «Панатинаикосом» важны для клуба и болельщиков»
сегодня, 10:59
Победный розыгрыш «Пэйсерс» в игре с «Бакс» использовался в финале конференции прошлого года
сегодня, 10:36Видео
Док Риверс: «Виноваты мы, тренерский штаб. Защита растерялась еще до начала решающего розыгрыша»
5сегодня, 10:21
Тайриз Халибертон: «Многие значимые моменты на этой арене связаны с Реджи. Я просто пытаюсь добавить свои»
2сегодня, 09:58
Ришон Холмс получил неспортивный фол 2-й степени за удар соперника локтем
сегодня, 09:45Видео
Шакил О’Нил: «Мне нравится то, что Чонси Биллапс делает в «Детройте»
18сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
сегодня, 08:46
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
1сегодня, 08:28Видео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
сегодня, 08:15
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
вчера, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
вчера, 14:47
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
вчера, 14:16