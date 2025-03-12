Карл-Энтони Таунс: «О Джи Ануноби – один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА»

О Джи Ануноби проводит успешный отрезок сезона.

В последних 5 матчах форвард «Никс» набирает 21,4 очка, 6,2 подбора, 3,6 передачи, 1,8 перехвата и 1 блок-шот в среднем, реализуя 38,6% трехочковых бросков.

«Думаю, что он сейчас играет очень хорошо. Очень рад видеть, что его работа за пределами площадки переходит в успех на ней. Он уникальный баскетболист. Все время говорю о нем. Один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА. Очень рад, что он получает признание и приносит успех себе и команде», – поделился центровой Карл-Энтони Таунс.

«Он был очень энергичен. Играл вдохновленно. Был повсюду», – прокомментировал Том Тибодо выступление форварда в последнем матче с «Сакраменто» (133:104).

«Я пытаюсь быть более агрессивным пока нет Брансона. И буду продолжать, когда он вернется. Делать все, что смогу.

Мне только надо поработать над празднованием. В последний раз пытался что-то изобразить, но получилось что-то отстойное, хоть Кэм Пэйн и успокаивал меня», – рассказал Ануноби.