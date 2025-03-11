Джонатан Куминга может вернуться в четверг в матче против «Сакраменто»

Джонатан Куминга близок к возвращению в строй.

Форвард «Голден Стэйт» может вернуться в состав команды уже в четверг в матче против «Сакраменто», сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«Куминга провел тренировку три на три в Филадельфии, я был в зале после нее, и было видно, что лодыжка все еще беспокоит его, он хватался за нее, разговаривал с тренерами. Я видел его тем вечером после матча в Филадельфии, в котором он, очевидно, не играл, но он все еще прикладывал лед к лодыжке, так что эта последняя стадия реабилитации заняла больше времени, чем они думали. Прогнозировали, что он может вернуться на прошлой неделе. На прошлой неделе он провел несколько хороших двусторонок, вы увидите его очень скоро, может быть, уже в четверг», – сказал Слэйтер.