1

Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей

Джонатан Куминга близок к игровой форме.

Форвард «Уорриорз» планировал выйти на площадку в субботнем матче с «Детройтом», но не избавился до конца от болевых ощущений в голеностопе.

Игра с «Пистонс» открыла серию из 7 домашних матчей. Куминга должен появиться на паркете в одном из них. Форвард пропустит ближайшую встречу с «Портлендом», команда хочет дождаться его полного выздоровления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoПортленд
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга может вернуться во время выездного тура «Голден Стэйт»
627 февраля, 13:25
Джонатан Куминга провел первую тренировку с командой
320 февраля, 05:05
Джонатан Куминга пропустит несколько матчей после перерыва на Матч всех звезд
511 февраля, 15:29
Главные новости
Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
124 минуты назад
«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»
237 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» крупно уступила УГМК, «Ника» проиграла МБА и другие результаты
сегодня, 18:07
Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»
сегодня, 17:57
Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер находится на уровне, на котором игра становится скучной»
6сегодня, 17:42
Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»
1сегодня, 17:30
«Если его уволят, то на его условиях». Тим Хардуэй-старший похвалил работу Джей Джей Редика
2сегодня, 17:15
Яннис Адетокумбо о переходе на средние броски: «После матчей чувствую себя гораздо лучше»
сегодня, 16:59
НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи
9сегодня, 16:35
Джейсон Кидд о травмах игроков «Далласа»: «Остается только смеяться, иначе можно сойти с ума»
4сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»
57 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с ФМП
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
57 минут назад
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:12
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
6сегодня, 11:04
Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
12сегодня, 10:58
Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»
2сегодня, 10:40