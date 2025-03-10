Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей

Джонатан Куминга близок к игровой форме.

Форвард «Уорриорз» планировал выйти на площадку в субботнем матче с «Детройтом», но не избавился до конца от болевых ощущений в голеностопе.

Игра с «Пистонс» открыла серию из 7 домашних матчей. Куминга должен появиться на паркете в одном из них. Форвард пропустит ближайшую встречу с «Портлендом », команда хочет дождаться его полного выздоровления.