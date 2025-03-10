Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей
Джонатан Куминга близок к игровой форме.
Форвард «Уорриорз» планировал выйти на площадку в субботнем матче с «Детройтом», но не избавился до конца от болевых ощущений в голеностопе.
Игра с «Пистонс» открыла серию из 7 домашних матчей. Куминга должен появиться на паркете в одном из них. Форвард пропустит ближайшую встречу с «Портлендом», команда хочет дождаться его полного выздоровления.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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