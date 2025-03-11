Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»

Чемпион Европы оценил шансы московской команды на выход в плей-офф.

«Про шансы на выход в плей-офф МБА-МАИ легче будет говорить после сегодняшней встречи с «Автодором ». На данный момент москвичам надо выходить и выигрывать каждый матч. Чем выше место в регулярном сезоне, тем легче будет при розыгрыше игр на вылет.

Хочется увидеть быстрый баскетбол от обеих команд. Они умеют это показывать. И чтобы в этом обмене ударами у всех эмоции зашкаливали настолько, чтобы завтра можно было сказать: повторите этот матч еще раз», – сказал чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Никита Моргунов в эфире МБА ШОУ в VK.