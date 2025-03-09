Форвард МБА-МАИ Максим Барашков вышел на интервью с сыном на руках и поздравил женщин с 8 марта
Максим Барашков прокомментировал победу над «Самарой».
МБА-МАИ обыграла соперника 99:60 на домашней арене. Форвард Максим Барашков записал на свой счет 14 очков и взял планку в 500 за нынешнюю команду.
На победное интервью баскетболист вышел с сыном на руках и поздравил женщин с праздником.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
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