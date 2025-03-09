Форвард МБА-МАИ Максим Барашков вышел на интервью с сыном на руках и поздравил женщин с 8 марта

Максим Барашков прокомментировал победу над «Самарой».

МБА-МАИ обыграла соперника 99:60 на домашней арене. Форвард Максим Барашков записал на свой счет 14 очков и взял планку в 500 за нынешнюю команду.

На победное интервью баскетболист вышел с сыном на руках и поздравил женщин с праздником.