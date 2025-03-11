«Новый Орлеан» проведет два предсезонных матча в Австралии

«Пеликанс» будут готовиться к сезону-2025/26 в Австралии.

В октябре «Новый Орлеан » сыграет два предсезонных матча в Мельбурне – против «Мельбурн Юнайтед» и «Юго-Восточного Мельбурна».

«Беспрецедентно то, что большую часть – если не всю часть – предсезонной подготовки мы проведем в Австралии. Весь наш состав будет там. Эти матчи будут очень значимы для нас», – отметил исполнительный вице-президент клуба Дэвид Гриффин .

Ранее клубы НБА никогда не играли в Австралии.