«Новый Орлеан» проведет два предсезонных матча в Австралии
«Пеликанс» будут готовиться к сезону-2025/26 в Австралии.
В октябре «Новый Орлеан» сыграет два предсезонных матча в Мельбурне – против «Мельбурн Юнайтед» и «Юго-Восточного Мельбурна».
«Беспрецедентно то, что большую часть – если не всю часть – предсезонной подготовки мы проведем в Австралии. Весь наш состав будет там. Эти матчи будут очень значимы для нас», – отметил исполнительный вице-президент клуба Дэвид Гриффин.
Ранее клубы НБА никогда не играли в Австралии.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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