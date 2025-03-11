«Хит» вновь упустил 17-очковое преимущество
«Майами» проиграл «Шарлотт» – 102:105.
В марте «Хит» уже третий раз уступает, ведя по ходу встречи больше 17 очков: ранее игроки из Флориды упустили 19-очковое преимущество в игре с «Никс» и 17-очковое преимущество в игре с «Чикаго».
В концовке двумя ключевыми попаданиями из-за дуги отметился форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес, на его счету 35 очков.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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