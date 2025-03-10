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  • HoopsHype представил рейтинг 20 лучших мощных форвардов защитного типа. Дрэймонд Грин выше Янниса Адетокумбо, Карл Мэлоун – 19-й
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HoopsHype представил рейтинг 20 лучших мощных форвардов защитного типа. Дрэймонд Грин выше Янниса Адетокумбо, Карл Мэлоун – 19-й

Издание HoopsHype выпустило рейтинг лучших четвертых номеров.

Акцент был сделан на оборонительных достоинствах игроков.

Позиции распределились следующим образом:

20. Пи Джей Браун

19. Карл Мэлоун

18. Пол Сайлас

17. Рашид Уоллес

16. Лэрри Нэнс

15. Чарльз Оукли

14. Элвин Хэйс

13. Серж Ибака

12. Бак Уильямс

11. Джарен Джексон-младший

10. Хорас Грант

9. Дэйв Дебушер

8. Кевин Макхэйл

7. Энтони Дэвис

6. Бобби Джонс

5. Яннис Адетокумбо

4. Дрэймонд Грин

3. Деннис Родман

2. Кевин Гарнетт

1. Тим Данкан

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
logoДжарен Джексон-младший
logoБак Уильямс
logoЭнтони Дэвис
logoЧарльз Оукли
logoДеннис Родман
logoКевин Макхэйл
Пи Джей Браун
logoКарл Мэлоун
logoТим Данкан
logoСерж Ибака
logoНБА
logoЭлвин Хэйс
logoЯннис Адетокумбо
Пол Сайлас
logoКевин Гарнетт
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