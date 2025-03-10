HoopsHype представил рейтинг 20 лучших мощных форвардов защитного типа. Дрэймонд Грин выше Янниса Адетокумбо, Карл Мэлоун – 19-й
Издание HoopsHype выпустило рейтинг лучших четвертых номеров.
Акцент был сделан на оборонительных достоинствах игроков.
Позиции распределились следующим образом:
20. Пи Джей Браун
19. Карл Мэлоун
18. Пол Сайлас
17. Рашид Уоллес
16. Лэрри Нэнс
15. Чарльз Оукли
14. Элвин Хэйс
13. Серж Ибака
12. Бак Уильямс
11. Джарен Джексон-младший
10. Хорас Грант
9. Дэйв Дебушер
8. Кевин Макхэйл
7. Энтони Дэвис
6. Бобби Джонс
5. Яннис Адетокумбо
4. Дрэймонд Грин
3. Деннис Родман
2. Кевин Гарнетт
1. Тим Данкан
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
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