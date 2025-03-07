5

Редик о матче с «Никс»: «Иногда ощущалось, как будто это игра плей-офф»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал победу своей команды.

«Сегодня многое пошло не по нашему сценарию, было нелегко. Но защита Джексона (Хэйса) во второй половине, броски Гэйба (Винсента) были очень важны для нас. Если бы Гэйб не попал эти 4 трехочковых, мы бы уже потеряли игру. Как только мы стали играть с такой же жесткостью и старанием, что и соперник, у нас стало получаться. Мы все почувствовали это во второй половине, это связано с самообладанием. Наши парни придерживались плана, не пускали игру на самотек. Казалось, что у Брансона есть ответ на все, он был невероятен. Иногда эта игра ощущалась, как игра плей-офф.

Когда вы добираетесь до плей-офф, вы должны играть жестко, чтобы иметь хоть какой-то шанс. И наши парни способны отдавать себя всех в каждый конкретный вечер, невзирая на промахи или ошибки в защите, они продолжают придерживаться плана со всем рвением. Я думаю, это многое говорит о нашей команде», – заключил Редик.

В сегодняшнем матче «Лейкерс» оказались сильнее «Нью-Йорка» в овертайме – 113:109. Эта победа стала для озерников восьмой подряд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети NBA
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoНБА
logoГэйб Винсент
logoДжейлен Брансон
logoДжексон Хэйс
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон перевел матч с «Лейкерс» в овертайм
1сегодня, 08:23Видео
63 очка Джеймса и Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме
25сегодня, 07:20Видео
Джей Джей Редик: «Хочу попасть в плей-офф, не хочу участвовать в турнире плей-ин»
24 марта, 15:59
Главные новости
Карл-Энтони Таунс: «Многие были бы счастливы иметь дело только с моими проблемами. Ценю жизнь и радость от моей работы»
17 минут назад
«Это был не баскетболист, а отец, беспокоящийся о сыне». Леброн Джеймс предъявил претензии Стивену Эй Смиту
332 минуты назадВидео
Де’Аарон Фокс о переходе в «Сперс»: «Лучше буду играть за другую команду, чем за другого тренера»
158 минут назад
Брэндон Ингрэм пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы голеностопа
3сегодня, 14:30
Кэм Томас: «Пытаюсь мощно завершить сезон. Не беспокоюсь о контракте»
3сегодня, 14:22
Стивен Эй Смит Чарльзу Баркли: «Когда ты будешь на ESPN, уже тебя будут называть «дураком»
4сегодня, 14:05
«Верю, что защита выигрывает титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
8сегодня, 13:34Фото
Брэдли Бил, Нико Харрисон и Джоэл Эмбиид – на вершине рейтинга худших контрактов НБА по версии The Ringer
21сегодня, 13:16
Евролига. «Олимпиакос» сыграет с «Партизаном», «Виллербан» примет «Маккаби и другие матчи
сегодня, 12:45
Дрэймонду Грину пришлось извиняться перед Карлом-Энтони Таунсом из-за неудачной подколки
21сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Фредди Гиллеспи избежал осложнений после травмы головы в матче «Милана» против «Фенербахче»
сегодня, 14:40
Девин Робинсон из «Цедевиты-Олимпии» стал MVP 1/8 финала Еврокубка
1сегодня, 13:54Видео
Евролига оштрафовала клубы на 457000 евро в сезоне-2024/25
сегодня, 13:44
Адриатическая лига. «Цибона» примет «Морнар Бар»
сегодня, 13:22
Чемпионат Франции. «Нанси» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 13:20
Брайан Уиндхорст: «Пэйтон Притчард – причина, почему «Бостон» будет тяжело победить»
2сегодня, 11:28
Деандре Джордан: «Йокич – MVP. Не хочу, чтобы меня обменяли»
2сегодня, 11:03
Стив Керр: «Мэджика жестко критиковали медиа. Но у него не было телефона, где фанаты могли бы писать ему, что он отстой»
1сегодня, 11:03
Чемпионат Турции. «Яловаспор» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 10:46
Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Енисей»
6сегодня, 09:13