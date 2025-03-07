Редик о матче с «Никс»: «Иногда ощущалось, как будто это игра плей-офф»
«Сегодня многое пошло не по нашему сценарию, было нелегко. Но защита Джексона (Хэйса) во второй половине, броски Гэйба (Винсента) были очень важны для нас. Если бы Гэйб не попал эти 4 трехочковых, мы бы уже потеряли игру. Как только мы стали играть с такой же жесткостью и старанием, что и соперник, у нас стало получаться. Мы все почувствовали это во второй половине, это связано с самообладанием. Наши парни придерживались плана, не пускали игру на самотек. Казалось, что у Брансона есть ответ на все, он был невероятен. Иногда эта игра ощущалась, как игра плей-офф.
Когда вы добираетесь до плей-офф, вы должны играть жестко, чтобы иметь хоть какой-то шанс. И наши парни способны отдавать себя всех в каждый конкретный вечер, невзирая на промахи или ошибки в защите, они продолжают придерживаться плана со всем рвением. Я думаю, это многое говорит о нашей команде», – заключил Редик.
В сегодняшнем матче «Лейкерс» оказались сильнее «Нью-Йорка» в овертайме – 113:109. Эта победа стала для озерников восьмой подряд.
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