Редик о матче с «Никс»: «Иногда ощущалось, как будто это игра плей-офф»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал победу своей команды.

«Сегодня многое пошло не по нашему сценарию, было нелегко. Но защита Джексона (Хэйса) во второй половине, броски Гэйба (Винсента ) были очень важны для нас. Если бы Гэйб не попал эти 4 трехочковых, мы бы уже потеряли игру. Как только мы стали играть с такой же жесткостью и старанием, что и соперник, у нас стало получаться. Мы все почувствовали это во второй половине, это связано с самообладанием. Наши парни придерживались плана, не пускали игру на самотек. Казалось, что у Брансона есть ответ на все, он был невероятен. Иногда эта игра ощущалась, как игра плей-офф.

Когда вы добираетесь до плей-офф, вы должны играть жестко, чтобы иметь хоть какой-то шанс. И наши парни способны отдавать себя всех в каждый конкретный вечер, невзирая на промахи или ошибки в защите, они продолжают придерживаться плана со всем рвением. Я думаю, это многое говорит о нашей команде», – заключил Редик .

В сегодняшнем матче «Лейкерс » оказались сильнее «Нью-Йорка » в овертайме – 113:109. Эта победа стала для озерников восьмой подряд.