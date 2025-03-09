Амен Томпсон пройдет МРТ-обследование, баскетболист покинул арену на костылях

Состояние Амена Томпсона определится в воскресенье.

Форвард «Рокетс» получил травму левого голеностопа в матче с «Пеликанс». Баскетболист покинул арену в защитном ботинке и на костылях. Главный тренер Име Удока не смог уточнить статус на ближайшее время.

Томпсону предстоит пройти МРТ-обследование. Игрок набирает 14 очков, 8,3 подбора, 3,7 передачи, 1,3 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем в своем втором сезоне в НБА.