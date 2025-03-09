Донован Митчелл о лучшей задней линии в истории НБА: «Кайри Ирвинг с Джеймсом Харденом или с Лукой Дончичем»
Донован Митчелл порассуждал о лучшем дуэте защитников.
Баскетболиста «Кливленда» спросили, кого он мог бы поставить впереди своей связки с Дариусом Гарлэндом в истории НБА.
«Тяжелый вопрос. Никогда не соглашусь поставить нас за кем-то. Но была задняя линия из Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена («Бруклин»). И связка Кайри с Лукой Дончичем («Даллас»)», – заключил Митчелл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джерри Донатьена
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