Во время матча «Голден Стэйт» – «Детройт» сработала пожарная сигнализация

Встреча в Сан-Франциско была задержана на несколько минут.

В концовке первой четверти в Chase Center сработала пожарная сигнализация. После нескольких звуковых сигналов на большом экране появилась надпись: «Внимание. В здании объявлена пожарная тревога. Проходите к ближайшему выходу. Не используйте лифт».

Сотни людей незамедлительно отправились к выходам.

Через несколько минут на арене объявили, что это была «ложная тревога» и можно оставаться на своих местах.

Во время неразберихи игроки обеих команд столпились рядом со скамейками.

«Голден Стэйт » одержал победу над «Пистонс» – 115:110.