Во время матча «Голден Стэйт» – «Детройт» сработала пожарная сигнализация
Встреча в Сан-Франциско была задержана на несколько минут.
В концовке первой четверти в Chase Center сработала пожарная сигнализация. После нескольких звуковых сигналов на большом экране появилась надпись: «Внимание. В здании объявлена пожарная тревога. Проходите к ближайшему выходу. Не используйте лифт».
Сотни людей незамедлительно отправились к выходам.
Через несколько минут на арене объявили, что это была «ложная тревога» и можно оставаться на своих местах.
Во время неразберихи игроки обеих команд столпились рядом со скамейками.
«Голден Стэйт» одержал победу над «Пистонс» – 115:110.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости