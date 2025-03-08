Владислав Коновалов: «Мы МБА в миниатюре, находимся в начале своего пути»
Владислав Коновалов поделился впечатлениями от матча с МБА-МАИ.
«Самара» уступила в гостях со счетом 60:99.
«В первую очередь, я должен сказать про МБА-МАИ – команда сыграла агрессивно, оказала давление на мяч, проявили должный настрой.
Я всегда восхищался проектом москвичей, можно сказать, сейчас мы МБА в миниатюре, находимся в начале своего пути. Соперник показал отличный пример нашим молодым игрокам.
Нам не хватает скамейки, стараемся найти ресурс, но силы у лидеров не бесконечные. За ними должна тянуться молодежь, проявлять себя, показывать характер», – заявил главный тренер прошедшего реорганизацию клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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