Владислав Коновалов: «Мы МБА в миниатюре, находимся в начале своего пути»

Владислав Коновалов поделился впечатлениями от матча с МБА-МАИ.

«Самара» уступила в гостях со счетом 60:99.

«В первую очередь, я должен сказать про МБА-МАИ – команда сыграла агрессивно, оказала давление на мяч, проявили должный настрой.

Я всегда восхищался проектом москвичей, можно сказать, сейчас мы МБА в миниатюре, находимся в начале своего пути. Соперник показал отличный пример нашим молодым игрокам.

Нам не хватает скамейки, стараемся найти ресурс, но силы у лидеров не бесконечные. За ними должна тянуться молодежь, проявлять себя, показывать характер», – заявил главный тренер прошедшего реорганизацию клуба.