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Стивен Эй Смит: «Некоторые игроки были разозлены моим освещением Бронни Джеймса. Дрэймонд Грин больше не разговаривает со мной»

Дрэймонд Грин разорвал связи со Стивеном Эй Смитом.

Ведущий считает, что это стало следствием ситуации вокруг Бронни Джеймса. Смит столкнулся с реакцией со стороны игроков.

«Слышал, что некоторые игроки разозлены моим освещением Бронни. Один из них Дрэймонд Грин, который не хочет со мной разговаривать, полагаю, что по этой причине.

Грин решил высказать свое мнение обо мне в разговорах с другими людьми. Он имеет право на изменение своей позиции. Но я всегда думал, что если у тебя ко мне какие-то претензии – то можно позвонить и решить их в личном разговоре», – заявил ведущий ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
logoДрэймонд Грин
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