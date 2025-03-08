Чемпионат Греции. «Промитеас» принимает ПАОК, АЕК сыграет с «Перистери»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Промитеас» принимает ПАОК, АЕК сыграет с «Перистери». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 18-0, Олимпиакос – 17-2, АЕК – 11-8, Кардицас – 9-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-10, Промитеас – 8-11, Перистери – 7-11, Лаврион – 6-11, Арис – 7-12, Марусси – 5-13, Колоссос – 5-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.