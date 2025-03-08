Кай Джонс пропустил уже два матча «Далласа» из-за травмы квадрицепса

Кай Джонс провел всего одну игру за «Мэверикс».

Центровой установил личный рекорд результативности (21 очко) в первом матче, подписав двусторонний контракт после отчисления из «Клипперс».

После этого Джонс пропустил уже две встречи с травмой квадрицепса. Возвращение баскетболиста ожидается со дня на день.

Из-за травм передней линии «Далласа» также не могут помочь Энтони Дэвис, Дерек Лайвли, Дэниэл Гэффорд и Пи Джей Вашингтон.