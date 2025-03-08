Кристиан Браун: «Никола Йокич сделал нечто невероятное, но все выглядело как его обычный матч»
Кристиан Браун прокомментировал статистику Николы Йокича.
Сербский центровой оформил исторический трипл-дабл в победном матче с «Финиксом» – 31+21+22.
«Он всегда играет правильно, принимает верное решение в каждом владении на площадке. Сегодня он сделал нечто невероятное. Но кажется, что он делает что-то подобное в каждой игре, и сегодня был просто его обычный матч», – признался Браун.
Защитник сам провел выдающийся матч, набрав 25 очков, 5 подборов и 5 передач при 8 из 11 с игры и 4 из 5 из-за дуги. Браун забросил важнейший трехочковый на исходе основного времени.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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