Кристиан Браун: «Никола Йокич сделал нечто невероятное, но все выглядело как его обычный матч»

Кристиан Браун прокомментировал статистику Николы Йокича.

Сербский центровой оформил исторический трипл-дабл в победном матче с «Финиксом » – 31+21+22.

«Он всегда играет правильно, принимает верное решение в каждом владении на площадке. Сегодня он сделал нечто невероятное. Но кажется, что он делает что-то подобное в каждой игре, и сегодня был просто его обычный матч», – признался Браун.

Защитник сам провел выдающийся матч, набрав 25 очков, 5 подборов и 5 передач при 8 из 11 с игры и 4 из 5 из-за дуги. Браун забросил важнейший трехочковый на исходе основного времени.