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Дюрэнт о Йокиче: «Великий игрок»

Дюрэнт поделился впечатлениями об игре против Николы Йокича .

«Это была игра в высоком темпе, много владений. Вся атака построена вокруг него. Я на самом деле удивлен, что он не сделал этого раньше, был так близок. Великий игрок. Самое безумное, что Йокич не выглядел так, как будто набирает такие цифры.

В конце овертайма я поднял глаза на табло и такой: «Вот черт, 30+20+20». Сумасшествие.

Я считаю, что мы заставили его попотеть сегодня, но он получает мяч в каждой атаке, так что цифры будут накапливаться, особенно в овертайме», – заключил Дюрэнт.

В матче против «Финикса» Никола Йокич набрал 31 очко, 21 подбор и 22 передачи, тем самым став первым игроком в истории НБА, собравшим минимум 30+20+20.

Форвард «Санз» Кевин Дюрэнт набрал 29 очков (10 из 16 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 9 подборов и 5 передач за 46 минут на площадке. 

«Финикс» потерпел поражение в овертайме – 141:149.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница DNVR Nuggets в соцcети X
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