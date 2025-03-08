Никола Йокич: «Внукам я буду врать об этой игре»
Йокич прокомментировал свое уникальное достижение.
«Своим внукам я буду врать, точно говорю, скажу, что статистика неверная, у меня было больше.
Мы играли хорошо до определенного момента, потом все пошло наперекосяк. Не знаю, это просто была хорошая игра, которую я, наверное, буду помнить всю жизнь, но это просто игра, не знаю, что еще сказать.
Во время игры я не знал, что делаю что-то особенное, все шло само собой», – рассказал Йокич.
В матче против «Финикса» Никола Йокич набрал 31 очко, 21 подбор и 22 передачи, тем самым став первым игроком в истории НБА, собравшим минимум 30+20+20, а также установил рекорд по количеству передач среди центровых.
«Денвер» победил «Санз» в овертайме – 149:141.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
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