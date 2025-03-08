ACB. «Уникаха» – «Гранада», «Валенсия» примет «Бильбао» и другие матчи
Сегодня, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги АСВ пройдут четыре матча. «Валенсия» примет «Бильбао», «Уникаха» встретится с «Гранадой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 17-4, Тенерифе – 16-5, Уникаха – 16-5, Валенсия – 15-6, Ховентуд – 13-8, Барселона – 12-9, Манреса – 12-9, Гран-Канария – 11-10, Баскония – 10-11, Сарагоса – 10-11, Мурсия – 10-11, Бреоган – 8-13, Бильбао – 8-13, Андорра – 8-13, Жирона – 6-15, Гранада – 6-15, Форса Льейда – 6-15, Баскет Корунья – 5-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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