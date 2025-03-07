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Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Ле-Ман»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Нанси» обыграл «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 16-4, Шоле – 15-5, Париж – 15-5, Виллербан – 14-6, Бурк – 13-7,  Ле-Ман – 12-9, Сен-Кантен – 11-9, Нанси – 10-11, Дижон – 9-11, Элан Шалон – 8-12, Нантер – 8-12, Страсбур – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-13, Лимож – 7-13, Ле-Портель – 6-14, Стад Рошеле – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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