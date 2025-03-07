Стефен Карри встретился со своей 86-летней поклонницей
Он подарил женщине майку с ее интернет-прозвищем «Бабуля Китти».
Настоящее имя женщины – Китти Форд. Она прославилась благодаря тиктокам, которые публиковала ее внучка, во время чемпионства «Голден Стэйт» в финале-2022. Известно, что у нее есть тетрадь, в которую она заносит детали матчей с участием Карри.
«Это был особенный момент. У меня никогда не было такого, чтобы кто-то хлопал каждый раз, когда я забивал во время разминки. Это было круто. То, что она присутствовала у лицевой линии, зарядило меня энергией. К счастью, мы одержали победу для нее. Она обещала показать мне свою тетрадь, которую принесла на игру. Так что я с нетерпением жду этого. Но это болельщики «Голден Стэйт» в своем лучшем проявлении», – рассказал Карри.
Карри принес победу «Уорриорс», набрав 40 очков.
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