Стефен Карри встретился со своей 86-летней поклонницей

Перед матчем с «Нетс» лидер «Голден Стэйт» пообщался со своей поклонницей.

Он подарил женщине майку с ее интернет-прозвищем «Бабуля Китти».

Настоящее имя женщины – Китти Форд. Она прославилась благодаря тиктокам, которые публиковала ее внучка, во время чемпионства «Голден Стэйт » в финале-2022. Известно, что у нее есть тетрадь, в которую она заносит детали матчей с участием Карри .

«Это был особенный момент. У меня никогда не было такого, чтобы кто-то хлопал каждый раз, когда я забивал во время разминки. Это было круто. То, что она присутствовала у лицевой линии, зарядило меня энергией. К счастью, мы одержали победу для нее. Она обещала показать мне свою тетрадь, которую принесла на игру. Так что я с нетерпением жду этого. Но это болельщики «Голден Стэйт» в своем лучшем проявлении», – рассказал Карри.

Карри принес победу «Уорриорс», набрав 40 очков.