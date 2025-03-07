Райан Руссилло: «Ламело мешает «Шарлотт»

Ранее стало известно, что Болл хотел бы сменить клуб, чтобы чаще побеждать.

«У него 41% реализации. При этом Ламело совершает больше всех бросков с игры за 36 минут со времен Кобе Брайанта в 2006 году. Ламело – хороший парень, но такое не должно происходить. Не знаю, насколько он привлекателен для других клубов, учитывая его популярность. Но у команды нет будущего, если они в каждом сезоне будут выходить вот с таким посылом: «Эй, делай все, что хочешь».

У него уже было несколько тренеров, и каждый из них выражал разочарование по поводу такого подхода к игре. Когда у него идет, все здорово. У него точно есть талант. Но его подход к игре мешает клубу. И я не знаю, сколько времени ему понадобится, чтобы вырасти», – сказал Руссилло.

Средние показатели Болла – 26,2 очка, 5,4 подбора и 7 передач. Он совершает 22,1 броска за 32,4 минуты на площадке.