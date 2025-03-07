Джейсон Тейтум набрал 35 очков в игре с «Филадельфией»
Лидер «Бостона» обеспечил своей команде победу со счетом 123:105.
Это 24-я игра сезона, в которой Тейтум набирает больше 30 очков. При этом он не выходил на четвертую четверть.
На счету Тейтума 35 очков за 31 минуту – 14 из 23 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 7 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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