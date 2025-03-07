Брэндин Подземски покинул площадку на первой минуте матча с «Бруклином»

Подземски успел отыграть только 44 секунды.

Защитник покинул площадку на первой минуте матча с «Бруклином» и ушел в раздевалку, держась за поясницу.

После первой четверти «Уорриорз» проигрывали 15:35, но в итоге смогли одержать победу над «Нетс» – 121:119.