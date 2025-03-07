Брэндин Подземски покинул площадку на первой минуте матча с «Бруклином»
Подземски успел отыграть только 44 секунды.
Защитник покинул площадку на первой минуте матча с «Бруклином» и ушел в раздевалку, держась за поясницу.
После первой четверти «Уорриорз» проигрывали 15:35, но в итоге смогли одержать победу над «Нетс» – 121:119.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети Энтони Слейтера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости