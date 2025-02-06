«Орландо» проявляет интерес к Коби Уайту

«Мэджик» заинтересован в приобретении Коби Уайта.

«Орландо » был среди команд, которые вели переговоры с «Чикаго » о разыгрывающем защитнике Коби Уайте в начале этой недели, сообщает SNY со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

24-летний Уайт в нынешнем сезоне набирает за «Буллс» 18,5 очка, 3,3 подбора и 4,6 передачи в среднем за матч.