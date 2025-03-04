«Никс» подписали Маржона Боучэмпа
Форвард будет выступать на двустороннем контракте.
Боучэмп (24 года, 201 см) стал свободным агентом после отчисления из «Клипперс».
Текущий сезон Маржон начинал в составе «Милуоки» и провел за него 26 игр, проводя на площадке в среднем 4 минуты. За «Клипперс» форвард успел сыграть в трех матчах.
Маржон Боучэмп был выбран «Милуоки» на драфте-2022 под 24-м пиком.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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