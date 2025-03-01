«Клипперс» подпишут Джордана Миллера – 8,3 млн долларов за 4 года

«Клипперс» подпишут 4-летний контракт с Джорданом Миллером.

Лос-анджелесский клуб договорился с форвардом (25 лет, 196 см) о 4-летнем контракте на 8,3 млн долларов.

Миллер , выбранный во втором раунде драфта-2023 под 48-м номером, хорошо проявил себя в G-лиге и заработал стандартный контракт, в который входит более 1 млн долларов за последние 6 недель текущего сезона.

«Клипперс » отчислят форварда Маржона Боучэмпа, чтобы освободить место в составе.