«Клипперс» подпишут Джордана Миллера – 8,3 млн долларов за 4 года
«Клипперс» подпишут 4-летний контракт с Джорданом Миллером.
Лос-анджелесский клуб договорился с форвардом (25 лет, 196 см) о 4-летнем контракте на 8,3 млн долларов.
Миллер, выбранный во втором раунде драфта-2023 под 48-м номером, хорошо проявил себя в G-лиге и заработал стандартный контракт, в который входит более 1 млн долларов за последние 6 недель текущего сезона.
«Клипперс» отчислят форварда Маржона Боучэмпа, чтобы освободить место в составе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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