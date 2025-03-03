«Даллас» повышает стоимость сезонных абонементов в связи с «вложениями в команду и вовлеченность фанатов»
Абонементы «Мэверикс» на следующий сезон подорожают на 8,61% в среднем.
Клуб заявляет, что повышение цены вызвано «вложениями в команду и вовлеченность фанатов».
Организация хочет пересмотреть стоимость абонементов в соответствии с местами на трибунах, отражая высокий спрос на места рядом с площадкой, а также ориентируется на аналитику по вторичному рынку билетов.
По информации ряда источников, «Даллас» обменял суперзвездного разыгрывающего Луку Дончича в «Лейкерс», потому что не хотел заключать с ним контракт по максимальной ставке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
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