Чемпионат Греции. «Лаврион» уступил «Кардицасу»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Лаврион» проиграл «Кардицасу».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 18-0, Олимпиакос – 17-2, АЕК – 11-8, Кардицас – 9-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-10, Промитеас – 8-11, Перистери – 7-11, Лаврион – 6-11, Арис – 7-12, Марусси – 5-13, Колоссос – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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