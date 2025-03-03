Том Мешери: «Никто не мог держать Уилта Чемберлена в том матче, когда он набрал 100 очков»
Бывший партнер Уилта Чемберлена ответил на домыслы касательно его величайшей игры.
Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Никс» в 1962 году. Дэррелл Имхофф, один из тех, кто опекал центрового в тот вечер, называл игру «фарсом».
«Это он так говорит из-за обиды. Через тебя все забили, заставили тебя отфолиться. В том матче никто не мог остановить Уилта, поэтому странно обращать внимание на эти обиды. Я бы сказал, что фарс – это их защита, из-за нее Уилт столько набрал. В той игре против него не совладал бы и сам Шак. Это было чудо», – сказал Мешери.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Pablo Torre Finds Out
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости