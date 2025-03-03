Том Мешери: «Никто не мог держать Уилта Чемберлена в том матче, когда он набрал 100 очков»

Бывший партнер Уилта Чемберлена ответил на домыслы касательно его величайшей игры.

Чемберлен набрал 100 очков в матче с «Никс» в 1962 году. Дэррелл Имхофф, один из тех, кто опекал центрового в тот вечер, называл игру «фарсом».

«Это он так говорит из-за обиды. Через тебя все забили, заставили тебя отфолиться. В том матче никто не мог остановить Уилта, поэтому странно обращать внимание на эти обиды. Я бы сказал, что фарс – это их защита, из-за нее Уилт столько набрал. В той игре против него не совладал бы и сам Шак. Это было чудо», – сказал Мешери.