Лестер Киньонес подпишет двусторонний контракт с «Новым Орлеаном»

Лестер Киньонес продолжит карьеру в «Новом Орлеане».

Атакующий защитник (24 года, 193 см) согласился на двустороннее соглашение с «Пеликанс».

Бывший игрок «Голден Стэйт» начинал нынешний сезон за «Филадельфию», набирая в среднем 2,3 очка и 1,0 подбора за матч.