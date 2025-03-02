Лестер Киньонес подпишет двусторонний контракт с «Новым Орлеаном»
Лестер Киньонес продолжит карьеру в «Новом Орлеане».
Атакующий защитник (24 года, 193 см) согласился на двустороннее соглашение с «Пеликанс».
Бывший игрок «Голден Стэйт» начинал нынешний сезон за «Филадельфию», набирая в среднем 2,3 очка и 1,0 подбора за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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